Maltepe'de genç yazılımcılar sertifikalarını aldı

Yazılım alanında eğitim gören lise öğrencileri, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki verdi.

Maltepe’de 5 - 30 Aralık tarihleri arasında 30 lise öğrencisine "Mobil Uygulama Geliştirme" eğitimi verildi. Eğitimini başarıyla tamamlayan 22 öğrenci sertifika almaya hak kazandı. Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen törene Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, okul müdürleri, çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı.

“Yazılım alanında kendi uygulamalarını geliştirdiler”

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, “İçerisinde bulunduğumuz çağ, teknoloji, iletişim ve bilgi çağı. Dünyaya baktığımız zaman ileriye giden devlet ve toplumların bu yeni teknolojileri daha etkin kullandığını görüyoruz. Öğrencilerimiz de yeni teknolojilere uyum sağlamak için yoğun bir gayret gösteriyorlar. Maltepe ilçemizdeki meslek lisemizde ilçe milli eğitim ve okul müdürlüğümüz ile birlikte özel sektördeki firmaların da katkısıyla öğrencilerimiz için bir yazılım programı uygulandı. Öğrencilerimiz bu süreçte eğitim alarak süreci tamamladılar. Eğitim döneminde yazılım alanında kendi uygulamalarını geliştirdiler. Bu çalışmalarla gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.