Maltepe'de İBB'nin meydan alt geçit çalışmasında bir işçi demirlerin altında kaldı

İstanbul Maltepe’de İBB tarafından yapımı devam eden alt geçidi çalışmasında üzerine çok sayıda demir düşen işçi yaralandı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Maltepe Merkez Cami yanında bulunan şantiye alanında meydana geldi. İBB tarafından Maltepe merkezde yapımı devam eden kent meydanı ve Bağdat Caddesi alt geçit inşaatı şantiyesinde 35 yaşındaki demir ustası Emrah Durgun’un üzerine çok sayıda demir düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Merdiven yardımıyla işçinin bulunduğu yere inen itfaiye ve sağlık ekipleri Durgun’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı işçi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.