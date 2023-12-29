Maltepe'de intihar girişimi: AVM'nin 3'üncü katından atladı

Maltepe’de bir kişi Alışveriş Merkezi’nin 3’üncü katından atladı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Şahsın 3’üncü kattan atladığı kameraya yansıdı.

Maltepe’de bir Alışveriş Merkezi’nde, dün akşam saat 20.45 sıralarında yaşanan olayda, AVM’nin 3’üncü katına çıkan Yılmaz Ç. kendisini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 42 yaşındaki Yılmaz Ç. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz Ç.’nin borçlu olduğu, bu yüzden intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Öte yandan, şahsın AVM’nin 3’üncü katından atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.