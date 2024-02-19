Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Bağdat Caddesi’ndeki şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde elektrik panosunda yangın çıktı. Konteynerden dumanların yükseldiğini gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, konteynerde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.