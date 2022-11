Maltepe'de kadınlar, kadına şiddete karşı el izlerini bıraktı

TAKİP ET

Maltepe Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadın cinayetleri, şiddet ve tacizlerin önüne geçerek farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Hayata İz Bırakıyoruz’ etkinliği gerçekleştirdi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda kadın katıldı. Etkinlikte, Başkan Ali Kılıç ve kadınlar bir bez üzerine hazırlanan ve kadınların toplumdaki haklarına dikkat çeken afiş üzerine el izlerini bıraktı.

Etkinliğe katılan Duygu Şahin, "Kadına şiddet insanlık suçudur. Bu bilinçle düzenlenen etkinliğe katıldık. Ellerimizi boyaya sürdükten sonra dışarıdaki afişe basarak el izimizi bıraktık. Renklerle bu farkındalığı oluşturmak istedik" dedi.

“Yaptığımız çalışmalarla cinsiyet eşitliği konusunda İstanbul’daki 5 ilçenin arasına girdik”

Etkinliğe katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki Anadolu insanı kadınına her zaman saygı duymuştur. Her zaman baş tacı etmiştir ancak son yıllarda özellikle de genç kuşağın eğitim konusundaki problemlerini de göz önünde bulundurduğumuzda her geçen gün kadına yönelik şiddetin arttığını görüyoruz. Bunun temelinde aile yatar. Bunun temelinde eğitim yatar. Bu durum temelden alınan iyi bir eğitimle değiştirilebilir. Biz Maltepe Belediyesi olarak son yıllarda yaptığımız çalışmalarla cinsiyet eşitliği konusunda İstanbul’daki 5 ilçenin arasına girmiş bulunmaktayız. Biz bunu çalışma arkadaşlarımıza, Maltepe halkına ve kadın arkadaşlarımıza borçluyuz. Bugün de renkli bir çalışmanın altına imza attık” dedi.