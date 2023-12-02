Maltepe'de kahve imalathanesinde yangın

Maltepe’de bulunan bir kahve ve kahve makinesi üretimi imalathanesinde yangın çıktı. Çok sayıda ilçeden gelen itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangın sonrası yanan iş yeri havadan görüntülendi.

Maltepe’de saat 08.30 sıralarında kahve ve kahve makinesi üretimi imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinin yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlatırken, yanan imalathane havadan görüntülendi.

Yangını gören vatandaşlardan Saim Yılmaz, "Yangın çatıda başladı, motor var çatıda. Elektrik kontağından çıktı sanırım. İçeride kartonlar var o yüzden söndüremiyorlar. Yanıcı plastikler de var. İçeride tüp de olabilir" dedi.