Maltepe'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk: Sohbet eşliğinde sigara içtiler

Maltepe’de açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken gençlerin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Olay dün saat 20.30 sıralarında Maltepe D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe’den Pendik istikametine seyir halindeki tahta yüklü kamyonet kasasındaki 4 genç, korunaksız olarak canlarını hiçe sayarak seyahat etti. Açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirirken gençlerin rahat tavırları ise pes dedirtti. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; Bir gencin tahta yüklü kamyonete bindiği ve kamyonet kasasında bulunan 3 gencin ise sohbet eşliğinde sigara içerek yolculuk yaptığı görülüyor.