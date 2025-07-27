Maltepe'de kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kaçan şoför yakalandı

Maltepe’de kamyonet önce bir araca, ardından yolda yürüyen kadına çarptı. Bir evin bahçe duvarına ve park halindeki araca çarparak durabilen aracın sürücüsü polis tarafından yakalanırken, yaralı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Maltepe Girne Mahallesi Irmaklar Sokak’ta akşam saat 18.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Y. (26) kontrolündeki 34 KRR 143 plakalı kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçarken sokakta yürüyen Şehriye Kaynar’a (72) çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Batuhan Y., kaçtığı sırada Kumsal Sokak’ta bir evin bahçe duvarına ve park halindeki 34 LKV 714 plakalı servis aracına çarparak durabildi. Yaya olarak kaçan sürücü, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olmadığı belirlendi.

Yaralanan Şehriye Kaynar ise, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralı kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Duvara çarpıp, daha sonra doğalgaz kutusuna vurmuş"

Mahalle sakinlerinden Oktay Şimşek, "Evde otururken çarpma sesi duydum. Pencereden dışarı baktığımda doğalgazın çıktığını gördüm. İlk etapta doğalgaz vanasını kapattım, torunum ve eşimi alarak dışarı çıktık. Kaza esnasında yan komşumuz tam kapıyı açarken araç onu sıyırarak geçmiş. Kamyonet aşırı süratliymiş. Duvara çarpıp, daha sonra doğalgaz kutusuna vurmuş. Büyük bir facia bu. Kıvılcım falan olsaydı bina komple çökerdi. Çatı da zarar gördü" dedi.

"Doğalgaz patladı"

Zeynel Kahraman, "Herhalde araç ileride caminin önünde bir bayana çarpmış. Çarptıktan sonra panikleyip kaçmış. Kaçarken buraya ani bir şekilde girmiş. Fakat hakimiyeti kaybedince gelip servis aracımıza çarpmış. Bir de doğalgazı patlatmış. Bizde bir sıkıntı yok; araba gitti, evin betonu zarar gördü, doğalgaz patladı" ifadelerini kullandı.