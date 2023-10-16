Maltepe'de karaya oturan kuru yük gemisi havadan görüntülendi

İstanbul Maltepe açıklarında Comoros bayraklı Hesen M isimli kuru yük gemisi karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilirken, kurtarılmayı bekleyen gemi havadan dron ile görüntülendi.

Comoros bayraklı Hesen M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı belirtildi. Kurtarılmayı bekleyen gemi havadan dron ile görüntülendi.