Maltepe'de karaya oturan teknedeki 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metrelik teknede bulunan 9 kazazedenin kurtarıldığı bildirildi.
İstanbul’da Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metrelik teknede bulunan 9 kazazedenin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maltepe önlerinde 9 metrelik teknenin karaya oturduğu belirtildi. Açıklamada, "Teknede bulunan 9 kazazede, Tahlisiye-3 can kurtarma botumuzca bulundukları yerden kurtarılarak, Bostancı’da emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.