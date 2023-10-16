Maltepe'de kontrolden çıkarak takla atan araç kamerada

Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca vurarak takla attı. Olayda bir kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aslan Karabulut idaresindeki 34 ENF 405 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak refüjdeki demirlere çarptıktan sonra takla attı. Yan yatarak metrelerce sürüklenen otomobil park halinde bulunan 34 GSC 587 plakalı Ford marka otomobile arkadan çarparak durabildi. Yan yatan araçta bulunan sürücü Aslan Karabulut hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi Maltepe istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan aracın çekici ile kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza anları çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı gören çevre esnaflarından Recep Yılmaz, "Keskin virajdan sürücü hızını alamıyor tam toparlarken kaldırıma vuruyor, burada park halinde bulunan başka bir araca takla atarak vuruyor. Sadece şoför yaralandı, burada daha önce de çok kaza yaşandı" dedi.