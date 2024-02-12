Maltepe'de konuşan İBB Başkan Adayı Kurum 'Bizim ihalesini gerçekleştirdiğimiz metro inşaatına hafriyat dökerek tarihe geçtiler'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe’de AK Parti SKM açılışına katıldı. Burada konuşan Kurum, “Onlar bizim ihalesini gerçekleştirdiğimiz metro inşaatına hafriyat dökerek tarihe geçtiler. Dünyada eşi benzeri yok. Bu anlayış Maltepe’yi hiçbir yere götüremez. 25 yıldır milletimiz bize nerede ihtiyaç duyduysa oraya koştuk. Kollarını boş yere sıvayanlardan olmadık” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe’de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışını yaptı. Program’da Kurum’u AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Erdoğan Akkaya, MHP Maltepe İlçe Başkanı Can Ildırı, Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi karşıladı. Açılışta vatandaşlarla bir araya gelen Kurum ilgiyle karşılandı. Protokol konuşmalarının ardından açılış davul zurna eşliğinde yapıldı. Murat Kurum, program sonunda ise vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“İstanbul öyle arada bir belediyeye uğrayarak yönetilemez”

Maltepe SKM açılışında konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, “İstanbullular artık değişim vakti geldi diyorlar. İstanbullular artık yarı zamanlı belediyecilik anlayışına, öyle arada bir belediyeye uğrayıp İstanbul’u bir basamak olarak görenlere 31 Mart’ta sandıkta gereken cevabı verecek. Nasıl milletimizle el ele verdiysek, 22 yıldır sayın Cumhurbaşkanı’mız liderliğinde yol yürüdüysek aynı anlayışla bu hizmetleri yapacağız. Yaklaşık 1 ay önce projelerimizi açıkladık. O kadar ilgi gördü ki milletimiz o hayalleri görünce gözlerinin içi parladı. Mevcut İBB yönetimi ‘biz de bunlardan faydalanabilir miyiz? diyor. Biz de onlara 1 Nisan itibariyle zaten tüm İstanbul faydalanacak, siz de burada yaşamaya devam ederseniz bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz diyoruz. İstanbul öyle arada bir belediyeye uğrayarak yönetilemez” dedi.

“Onlar bizim ihalesini gerçekleştirdiğimiz metro inşaatına hafriyat dökerek tarihe geçtiler”

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul ile ilgilenmediğini dile getiren Kurum, 25 yıldır milletin ne ihtiyacı varsa orada olduklarını vurgulayarak: “İstanbul’a baktığınızda şuradan şuraya gelirken trafik çilesi ile kaşı karşıyasınız. Burada Maltepeli kardeşlerimiz ilgi istiyor, sevgi istiyor. O sevgiyi gösterin bari. İşaretle değil ama. Geleceksin o Maltepeli kardeşimin ihtiyacı olan yerde yanında olacaksın. Maltepeli yıllardır hizmete hasret. Maltepe’de Başıbüyük’te kentsel dönüşümle ilgili binlerce konutu gelip yapsaydı kötü mü olurdu? Biz de alkışlardık. Maltepe’de caddelerimizdeki trafik sıkışıklığına ilişkin bir kavşak projesi yapsaydı kötü mü olurdu? Onlar bizim ihalesini gerçekleştirdiğimiz metro inşaatına hafriyat dökerek tarihe geçtiler. Dünyada eşi benzeri yok. Bu anlayış Maltepe’yi hiçbir yere götüremez. 25 yıldır milletimiz bize nerede ihtiyaç duyduysa oraya koştuk. Kollarını boş yere sıvayanlardan olmadık. Bizde kollar bir kere sıvandı mı gider Elazığ’da Malatya’da depremzede kardeşlerimize sarılırız. Kastamonu’da, Rize’de, Bartın’da seller olur oraya koşarız. Bizde kollar bir kere sıvandı mı 11 ilde orada yaşayan 14 milyon vatandaşımız için 180 bin konuta dönüşür. 3 ayda 180 bin konut inşası başladı” ifadelerini kullandı.

“Siz sözlerinizin yüzde 87’sini tutmadınız ama 31 Mart akşamı Saraçhane’den yüzde yüz ayrılacaksınız”

İstanbul’a verilen sözlerin yüzde 87’sini tutulmadığının altını çizen Murat Kurum, gerçekleştireceği projeleri hakkında şu şekilde konuştu: “Sen verdiğin sözlerin yüzde 5’ini gerçekleştirdin. Bunun hesabını vereceksin. Sandıkta bu cevabı sana Maltepeli kardeşim gösterecek. Bunların anlayışı hep aynı. Yıllardır kendilerinin yönettiği İzmir’e gittik. Deprem oldu. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik. Bir CHP’li ablamız şöyle dedi: ‘Siz verdiğiniz sözü gerçekleştiriyorsunuz. Sizin maalesef CHP’li yönetimden farkınız bu. Onlar söz veriyor yapmıyor. Siz bu eserleri bu projeleri yapabilmek için gece gündüz burada kaldınız. Allah razı olsun’ diyor. Bunu söyleyen CHP’li kardeşimiz. Bu hizmet yarışı büyük ve güçlü Türkiye davası için Maltepe’deki ablalarımızın, annelerimizin başını yastığa huzurla koyması için ilelebet devam etsin istiyoruz. Söz verdiler, yüzde 87’sini gerçekleştirmediler. Onlara, siz sözlerinizin yüzde 87’sini tutmadınız ama 31 Mart akşamı Saraçhane’den yüzde yüz ayrılacaksınız diyoruz. İstanbul’un her sokağında Maltepe’de riskli hiçbir yapı bırakmayana kadar 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda gerçekleştireceğiz. 5 yılda İstanbul’a metro gitmeyen hiçbir ilçe kalmayacak. 5 yılda 328 kilometre metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. Bir kavşağı düzenlesen trafik çözülür. Bunlar şehirden bihaber. Ne zaman şehirde bir iş olsa gündemleri hep farklı. İstanbul’u basamak olarak gördüler. Biz hızlı şekilde bu adımları atacağız”.

“İstanbul Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin parlayan yıldızı olsun”

Emekliler, gençlere ve öğrenciler için çeşitli desteklerinin olduğunu belirten Kurum, “Emekli kardeşlerimize ayda 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. Gençlerimize, kadınlarımıza, yeni iş kuracak evlatlarımıza 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Gençlerimiz için Maltepe’de kuracağımız paylaşımlı ofis projemizle birlikte gençlerimiz huzurla çalışacak. Gençliğimiz geleceğe umutla baksın. Ailelerimiz huzurla ve güvenle İstanbul sokaklarında yaşasın. İBB olarak okullarımızın beslenme, güvenlik ve öğrencilerimizin gıda ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. İstanbul’un her mahallesine huzur gelsin, İstanbulluların yüzü gülsün istiyoruz. İstanbul Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin parlayan yıldızı olsun istiyoruz. İstanbul’un parlayan yıldızı Maltepe olsun istiyoruz. Liyakatli ellerle, kimseye haksızlık yapmadığımız, kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağımız bir anlayışla işinden edilmiş kardeşlerimizi yeniden işe alacağız. Ama onlar gibi haksız yere hiçbir kardeşimizi işten çıkarmayacağız. Biz inşallah sizlerle el ele vereceğiz. Kadem Başkan gerçekten yaptığı işlerle, gerçekleştirdiği projelerle Maltepe için bir şanstır. Maltepe’nin kötü talihini Kadem Başkanımla birlikte değiştireceğiz. Büyükşehir belediyesi olarak Maltepe’ye verilmesi gereken her türlü desteği vereceğim” şeklinde konuştu.