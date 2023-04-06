Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar

Maltepe’de yol verme tartışması yaşayan 2 minibüs şoförü arasında başlayan sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada, şoförlerden biri diğer minibüsün camlarını patlattı. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 18.00 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden sokağa giriş yapmaya çalışan iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şoförlerden biri eline aldığı sopayla karşı tarafı darp etti, minibüsün camlarını patlattı. Güzergah üzerinde seyir halinde olan diğer şoförler de kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri tarafları kısa sürede ayırdı. Şahıslar ifadeleri almak üzere karakola götürüldü. Yaşanan onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.