Maltepe'de motokuryenin dehşet saçtığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Maltepe'de trafikte yol verme kavgasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Caddenin savaş alanına döndüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe'de motokuryenin dehşet saçtığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Maltepe’de trafikte yol verme kavgasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Caddenin savaş alanına döndüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde dün iki grup arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Görüntülerde, arbede esnasında bir şahsın sırtından bıçaklandığı, o esnada orada bulunan polis memurunun ise üniformasını çıkartarak yaralıya müdahale ettiği görülüyor.