Maltepe'de otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Maltepe’de yağmur nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAza, Maltepe ilçesi Maltepe Sancaktepe yolu Bakkalköy yol ayrımında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Ceylan hakimiyetindeki 41 KK 430 plakalı araç, sağanak yağış nedeniyle ıslanan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Muhammed Ceylan ve yanındaki arkadaşı Harun Aydınlı hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ve arkadaşına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafik akışını tek şeritten sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.