Maltepe'de petshop'ta çıkan yangın çok sayıda kuşu telef etti

Maltepe’de bir petshop’ta çıkan yangın sonucu çok sayıda muhabbet kuşu telef olurken iş yerinde bulunan ‘Lily’ isimli köpek camdan çıkarak son anda kurtulmayı başardı.

Olay saat 22.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Adalı Sokak üzerinde bulunan bir petshop’ta meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan bir sebepten dolayı çıkan yangın bir anda tüm iş yerini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken çok sayıda muhabbet kuşunun telef olduğu öğrenildi. Yangın sırasında ‘Lily’ isimli köpeğin son anda kendini kırılan camdan dışarı çıkarıp kurtulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Nevin Bulutyaran, “Yakında oturuyoruz. Fırladık geldik. Üzüntümüz çok tabii hayvan bu da. Üzülüyoruz. Balıkları vardı. Kuşları vardı, kapısının önüne koyardı. Üzüldük” dedi.