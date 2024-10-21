Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu

Maltepe'de bulunan bir AVM'de restoran personeli ile müşteri arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Maltepe’de bulunan bir AVM’de restoran personeli ile müşteri arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Maltepe’de bulunan bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, siparişi geciken müşteri ile restoran personeli arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taraflar arasında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada AVM’de bulunan vatandaşlar ve temizlik personeli ikiliyi ayırmaya çalıştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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