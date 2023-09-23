Maltepe'de sünnet eğlencesinde havaya ateş açan şahıs yakalandı

Bir sünnet düğününde elindeki kurusıkı silahla havaya ateş eden şahıs, yapılan çalışmaların ardından tespit edilerek yakalandı.

Olay, 17 Eylül’de Maltepe ilçesi, Fındıklı mahallesi meydana geldi. M.Ç. (42) isimli şahıs sünnet düğünü konvoyunda araçtan silahla havaya ateş açıp bu görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatılarak yapılan incelemede kimlik bilgileri belirlenen M.Ç.(42) isimli şahsın havaya kurusıkı tabanca ile ateş ettiği tespit edilerek ve şüpheli şahıs 22.09.2023 tarihinde Maltepe ilçesinde olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakalandı. Olayla ilgili yakalanan şahıs genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan 23 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi.