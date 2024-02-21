Maltepe'de taksi durağında tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest

Maltepe'de taksi durağında çıkan tartışmada şoförü silahla yaralayan ve 'kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maltepe'de taksi durağında tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Maltepe’de taksi durağında çıkan tartışmada şoförü silahla yaralayan ve “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Çınar Sokak’ta Boran Taksi isimli iş yerinde 16 Şubat’ta çıkan tartışmada Yusuf A. (23), şoför Fırat Nebi Sürer’i (29) silahla sol baldırından vurduktan sonra kaçtı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis tarafından yakalanan Yusuf A., Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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18 Şubat tarihinde “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.