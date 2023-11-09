Maltepe'de, yağmurda ıslanan yolda kayan tır refüje çıktı

Maltepe’de yağmur nedeniyle ıslanan yolda virajı alamayan tır önce bariyerlere çarptı ardından refüje çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay,l Maltepe ilçesi, Başıbüyük Samandıra yolu üzerinde saat 06.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Uğur Özer hakimiyetindeki 50 AAH 982 plakalı tır, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak önce yol kenarındaki bariyerlere vurup ardından orta refüje çıktı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Tır şoförüne alkol testi yapan ve şoförün alkol almadığını tespit eden polis ekipleri olayla ilgili de inceleme başlattı.

Tır şoförü Uğur Özer, "Saat 6 gibi 30 kilometre hızla yokuş aşağı inerken kaza oldu. Araç bir anda kaydı, makaslama yaptı" dedi.