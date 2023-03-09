Maltepe'de yıkılan bitişik binanın moloz yığını 3 yıldır apartman sakinlerinin kabusu oldu

Maltepe’de apartmana bitişik binanın 3 yıl önce yıkılmasıyla apartman duvarı sıvasız kaldı. Sıvasız kalan duvardaki tuğlalar ve elektrik kabloları dışarıda kaldığı gibi bir de her yağmur yağdığında apartman duvarı su sızdırmaya başladı. Evlerinde rutubet olan ve duvarlarının zarar gördüğünü iddia eden apartman sakinleri, 3 yıl geçmesine rağmen moloz yığınının hala kaldırılmamasına tepki gösterdi. Hem binalarının duvarında oluşan zarar nedeniyle hem de olduğu yerde bırakılan moloz yığını nedeniyle Maltepe Belediyesi’ne başvuran apartman sakinleri, belediyenin kendilerine yardımcı olmadığını belirtti.

Maltepe’de Fındıklı Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre 3 sene önce bir apartmanın bitişiğindeki bina iş makinesiyle yıkıldı. Bitişik binanın yıkılması nedeniyle apartmanın bir cephesinin tüm duvarı sıvasız kalarak zarar gördü. Duvar içinde bulunan tuğlalar, elektrik kabloları ve demirler de duvarın dışarısına çıkmış oldu. Apartman sakinlerinin iddiasına göre her yağmur yağdığında sıvasız kalan duvardan içeriye su sızıyor. Suyun sızması nedeniyle evlerinde ve apartman koridorlarında sürekli rutubet oluştuğunu ve yıkımdan sonra bina duvarlarında ve elektrik panosunda zarar oluştuğunu belirten apartman sakinleri ayrıca binanın kolonların demirlerinin de paslanarak güçsüzleşmesinden endişe ediyor.

Molozlar 3 yıldır olduğu yerde duruyor

Ayrıca yıkılan binanın moloz yığını olduğu yerde bırakıldı ve yaklaşık 3 sene önce yıkılmasına rağmen moloz yığını hala kaldırılmadı. Geçen süre içerisinde apartman sakinleri, Maltepe Belediyesi’ne mağduriyetlerini aktarmalarına rağmen ne molozlar kaldırıldı, ne de apartmanda herhangi bir önlem alındı. Maltepe Belediyesi’nin konu ile ilgili kendilerine yardımcı olmadığını belirten apartman sakinleri duruma teki gösterdi.

Tek duvarı sıvasız kalan apartmanın sakinleri mahallenin çocuklarının moloz yığını üstünde sürekli oyun oynadığını, kendi apartmanlarının duvarına taşlar atarak, açıkta duran tuğlalarına zarar verdiğini belirtti. Öte yandan apartman sakinleri, molozların ve bina duvarının içerisinden dışarı çıkan paslı demirlerin, moloz yığını üstünde oynayan çocuklar için de risk oluşturabileceğini söyledi.

“Apartmanımız ciddi risk altında”

Apartman sakini Mehmet Karagöz, “Apartman bitişik olduğu için sol taraftaki bina yıkılınca binamız sıvasız kalarak elektrik kabloları, tuğlalar ve kolonlar dışarıda kaldı. Burada ciddi bir tehlike var. Çünkü elektrik kabloları dışarıda. Çocuklar molozların üstüne çıkıp oyun oynuyorlar. Muhtemel bir yangına ya da felakete yol açabilirler. Bizler bir an önce buradaki molozların kaldırılmasını talep ediyoruz. Çünkü apartmanımız ciddi risk altında. Kış ayı olduğu için sürekli su alıyor” dedi.

“Kolon ile tuğlalar arasında boşluk oluştu”

Karagöz, “Sıvasız kalan bina duvarının yağmur yağdığında içeriye doğru su sızdırdığını söyleyen Karagöz, “Açık kaldığı için sürekli yağmur gördüğü için ıslanmalar oluyor. Komşumuzun evinde kolon ile tuğlalar arasında boşluk oluştu. Tornavidayı sokup salladığımızda duvar sallanma durumuna geliyor” diye konuştu.

“3 sene boyunca her gün yangın çıkacak korkusuyla yatıyoruz”

Mehmet Karagöz, “3 senede biz Maltepe Belediyesine yazılı resimli her türlü beyanımıza rağmen, hiçbir şekilde yetkili gelmedi. Bizim derdimize çare olmadı. Bizim müteahhidimiz ‘burayı yıkan belediyedir’ dedi. Belediyeye müracaat ettiğimizde bize ilk önce ‘biz yıktık’ denildi. Sonra da ‘biz yıkmadık’ denildi. Bir karmaşa içerisindeler, belediyede de karmaşa içerisindeler. Burayı kimin yıktığını dahi bulamıyoruz. Ben 3 sene boyunca her gün yangın çıkacak korkusuyla yatıyoruz. Burası okul sokağı olduğu için çocuklar okuldan çıkınca moloz yığınını üstüne çıkıp oyun oynuyorlar. Kiremitler taş attıkları kırılmış durumda” dedi.

“Apartmanın bütün duvarları su alıyor. Depremden değil sudan öleceğiz”

Apartman sakinlerinden Tuğba Kaymaz ise, “Ben belediyeyi aradım ve ‘buranın sorumlusu değil misiniz’ dedim, onlar da ‘Hayır biz sorumlu değiliz, kaldıramayız burası özel mülk’ dedi. ‘Çevre kirliliği ile ilgili de mi sorumlu değilsiniz’ dedim ‘hayır biz onla da ilgili sorumlu değiliz’ dediler. ‘Burada çocuklar oyun oynuyor, paslı demirler var çöpler var bunlar zarar verebilir çocuklara’ dediğimde ‘oynatmayın hanımefendi’ diyor. Ben buranın bekçisi değilim bekleyemem. Belediye görevini yapsın, muhtarlık görevini yapsın, zabıta görevini yapsın ve burası bir an önce toplansın. Yeter artık bıktık. Benim evim su alıyor, evimde çatlaklar oluştu. Apartmanın bütün duvarları su alıyor. Depremden değil sudan öleceğiz, yağmurdan öleceğiz. Ev resmen üstümüze çökecek. Biz hem moloz soluyoruz, hem çöplük soluyoruz. Evimizi sinekler böcekler bastı, akrep bile çıktı. İstanbul Maltepe’de akrep çıktı evimde. Çocuklar şişe kırıyorlar, taşları alıp duvarlara vuruyorlar. Buradaki paslı demir çocuğa girse çocuk gidip annesine söylemeyecek. Çocuk belki de o paslı demirden hayatını kaybedecek” şeklinde konuştu.