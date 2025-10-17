Maltepe'de yola atlayan yaya trafiği tehlikeye attı: O anlar bir motosikletlinin kamerasına yansıdı

Maltepe’de seyir halindeki yolda koşarak karşıya geçmeye çalışan şahıs, hem canını hem de trafiği tehlikeye attı. Kazanın kıl payı atlatıldığı o anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Maltepe Küçükyalı’da meydana geldi. Yol kenarında bekleyen bir yaya, seyir halinde hızla akan trafiğe rağmen kendini yola atarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O anlar sağ şeritte ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün dikkati sayesinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yayanın can güvenliğini hiçe sayan hareketleri sürücülerin tepkisine neden oldu.