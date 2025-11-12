Maltepe'de yollar göle döndü
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Maltepe'de caddelerdeki su birikintileri nedeniyle yollar göle döndü.
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları meydana geldi. Maltepe’de caddede oluşan su birikintileri nedeniyle yol adeta göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.