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Maltepe'den Esenyurt'a yardım eli

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların yardımına koştu.

Maltepe'den Esenyurt'a yardım eli
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Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Esenyurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların yardımına koştu.

Maltepe Belediyesi, Esenyurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından sel mağduru vatandaşların yardımına koştu. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip, olay yerine giderek ekipman desteği ile birlikte tahliye ve temizlik işlerine yardım etti. Meteoroloji ve AFAD’ın uyarılarının ardından İstanbul’da tahmin edilen ve gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış megakentin her iki yakasında da etkili oldu. Sağanak yağış, Esenyurt ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve işyerine de su bastı.

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Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

İlçede bulunan Haramidere’nin taşmasıyla birlikte dere çevresinde bulunan vatandaşların evleri zarar gördü. Akçaburgaz Mahallesi 3137 Sokak içerisinde bir fabrikada ise 4 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Esenyurt’ta sel bilançosu, gün aydınlandığında ortaya çıktı. Haramidere’de yaşanan taşkın sonucu Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi’nde çok sayıda ev ve işyerini su bastı, sokaklar sular altında kaldı. Araçlar sel sularının içerisinde kalırken, bodrum katlarındaki daireleri sular altında kaldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Esenyurt’da toplam 18 mahalle, 134 konut, 115 işyeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 cami zarar gördüğü belirtildi. Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yetkililer tarafından belirlenen yardım edilmesi gerekli noktalarda çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.

Ekipman ve personel desteği

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ev ve işyerleri selden zarar görenlerin malzeme tahliyesi yapılırken, belirlenen birçok noktada da temizlik ve çamurdan arındırma çalışmaları yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü yaşanılan felakete personel, malzeme ve çöp taksi göndererek dayanışma sergiledi.

İHA
Editör

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