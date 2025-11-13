Maltepe Esenkent metrosunda bir yolcu intihara teşebbüs etti

Maltepe Esenkent metro istasyonunda sabah saatlerinde bir yolcu raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından hızlıca raylardan kurtarılan yolcu, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Maltepe Esenkent metro istasyonunda sabah saat 07.45 sularında meydana geldi. İddialara göre bir vatandaş trenin gelmesine kısa bir süre kala raylara atlayarak intihara teşebbüs etti. Henüz kimliği öğrenilemeyen yolcu, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle raylardan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Atlamanın etkisiyle hafif yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı. Bu esnada raylarda kalan kan izleri de dikkat çekti. Olay nedeniyle Kadıköy-Sabiha Gökçen hattı seferleri kısa süreli olarak durduruldu. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.