Maltepe mahallesi semt spor sahası açıldı

Karesi Belediyesi’nin yatırımları bir bir açılıyor. Maltepe Mahallesi Semt Spor Sahası düzenlenen tören ile hizmete alındı. Akrobatik basketbol gösterisinin de sunulduğu açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın vizyonuyla, vatandaşların ihtiyaçlarını birleştiren Karesi Belediyesi, yeni yatırımların açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Çocuk, genç ve yetişkinlerin spor yapabileceği, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği Okullar Bölgesi’nde yeralan Maltepe Mahallesi Semt Spor Sahası düzenlenen tören ile hizmete alındı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde Akrobatik basketbol gösterisi sunuldu. Davetli ve katılımcıların ilgiyle izlediği gösteri de davetlilerde gösterinin parçası olarak, gösteriye eşlik ettiler.

Başkan Orkan: “Gençlerimiz spor yaptın istiyoruz”

Gösterinin ardından Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan bir konuşma yaparak, davetlilere katılımları için teşekkür etti. Semt spor sahasına çok yakın olan 40 dönümlük alanda Karesi Millet Bahçesi yaptıklarını hatırlatan Başkan Orkan, “Millet bahçemiz içinde yapıldıktan sonra ihtiyaç olunca açık yüzme havuzu yaptık. Yaptığımız yüzme havuzu oradaki basketbol sahası içindeydi. Bu benim için burukluktu. Bunu gideririz diye düşündük ve bu alanı oluşturduk. Tüm çocuklarımız ve gençlerimizin yararlanması için burayı inşa ettik. İnşallah biz gerek kırsal, gerekse merkezde bu tip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar kırsal 5 mahallemizde halı saha yaptık. Şimdi 6.sını yapıyoruz. Sakarya Mahallesi’nde de semt spor alanı yapıyoruz. Yeter ki gençlerimiz spor yapsın istiyoruz. Sadece sporla yetinmiyoruz. Millet Bahçemiz içerisine Millet Kütüphanesi yaptık. Çünkü çocuklarımız okulsun, kendilerini geliştirsin istiyoruz. Karesi’de hem ilim var, hem spor var. Değerlisiniz çünkü Karesi’desiniz” dedi.

Başkan Yılmaz esprilerle çocuk ve gençleri ısıttı

Başkan Orkan ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da bir konuşma yaptı. Katılımcı çocuk ve gençlere basketbol gösterini sevip sevmediklerini soran Başkan Yılmaz, daha sonra üşüdüklerini söyleyen katılımcıları ayağa kaldırarak ısınma hareketi yaptırdı. Isınma hareketleri sırasında boynunu göstererek alnını tutan ve herkesin de başını tutması üzerine espri yapan ve ortamı ısıtan Başkan Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Karesi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu hat boyunca 40 dönüm, gençlerimizin, insanlarımızın yürüyebileceği, spor yapabileceği, boş vakitlerinde oturup kitap okuyabilecekleri tam bir kompleks yaptı. Ve burayı tamamlıyor. Okullar Bölgesi’nde gençlerimizin gündüz gece, aydınlatması da var. Spor yapabilecekleri alanlar oluşturdu. Her yaş gurubu için güzel vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturdu. Balıkesir güzelleşiyor. Balıkesir’in her yerine değer katıyoruz. Balıkesir için çalışıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç tarafından okunan dualar ile kurdele kesim törenine geçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka, MHP’li yöneticiler, kadın ve gençlik kolları yöneticileri tarafından tesisin kurdelesi kesildi. Kurdele kesim töreni ardından tesiste bulunan tenis kortunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz çocuklarla tenis oynadı.