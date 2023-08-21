Maltepe Meydan Projesinde yol genişletmesi için bir kafeden yer isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kontratı devam eden kafeyi kullanılamaz hale getirdi.

Maltepe’de çalışmaları devam eden Maltepe Meydan Projesi, bir kafenin sonunu getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri iddiaya göre, yolu genişletmek için proje alanında bulunan bir kafeden 5 metrelik pay istedi. İşletme sahibi istenilen alanı açarak hazır hale getirdi. 5 metrelik alanda yol çalışması için gelen ekipler, kafeyi harabeye çevirdi. Ruhsatın Maltepe Belediyesi tarafından verildiğini ifade eden ve 9 yıl daha kontrat süresi olduğunu belirten işletme sahibi yıkımın hukuksuz olduğunu söyledi. Belediye’den ise şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

“Burada başka bir şey var ama ortaya çıkaracağız”

Konuyla alakalı konuşan işletme sahibi Kadir Karaman, “Biz 35 yıldır burayı bir aile işletmesi olarak bugünlere getirdik. Kontratımızın bitmesine 9 yıl var. İlk başta bize sadece 5 metrelik bir alan alacaklarını söylediler. Bizler de o bölgeyi boşaltarak hazır hale getirdik. İstediğiniz zaman gelerek çalışma yapabilirsiniz dedim. Bizi tuzağa düşürdüler. Ekipler buraya komple yıkım belgesi ile geldiler. Halihazırda elimizde bir yürütmeyi durdurma kararı da var. Buna rağmen buraları yıktılar. Düşmanca yıktılar. Yıkım öncesi 2 saat müsaade istedik, içeride evraklarımız ürünlerimiz vardı. Müsaade etmediler her şey enkazın altında kaldı. Tamamen ruhsatlı bir işletme. Burada başka bir şey var ama ortaya çıkaracağız. Benim hala 9 yıllık kontratım var beni buradan çıkaramazsınız. Hukuki olarak çıkaramazlar ama zorbalıkla çıkarabilirler” dedi.