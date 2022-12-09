Maltepe Saha Ekibi 161 bin vatandaşa ulaştı

Maltepe Belediyesi, Türkiye’de pek sık yapılmayan bir uygulamayla kapı kapı dolaşarak vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. 32 kişiden oluşan Maltepe Saha Ekibi, 161 bin vatandaşla anket yaptı.

Altayçeşme’de fen, Çınar’da sosyal destek

Maltepe Belediyesi, Türkiye’de belediyecilik anlamında bir ilki gerçekleştirerek kapı kapı dolaşıp 161 bin vatandaşla anket yaptı. 32 kişilik bir ekipten oluşan “Maltepe Saha Takımı”, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinleyip çözüm üretmek için seferber oldu. 16 mahallede 53 bin haneye ulaşılan çalışmalarda hedeflenen hane sayısı 68 bin olarak açıklanırken, Sosyal Destek İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü en çok talep iletilen müdürlükler oldu. Esenkent’te Temizlik İşleri Müdürlüğü, Altayçeşme’de Fen İşleri Müdürlüğü ve Çınar’da Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmaları en başarılı hizmetler olarak ön plana çıktı. Şu an İdealtepe’de çalışmalarını sürdüren ekipler, Yalı ve Zümrütevler mahallelerindeki anket çalışmasının da tamamlanmasının ardından Türkiye’de yapılmış geniş çerçeveli bir belediye anketinin altına imzalarını atacak.

2 bin 500 talep

Bugüne kadar 2 bin 506 talep, öneri ve şikâyetin alındığı ve ilgili birimlere anında iletildiği çalışmalarla ilgili bilgi veren Maltepe Saha Takımı Koordinatörü Cengiz Düzgün, “Maltepe’yi bir kenara koyarsak yaptığımız bu anket Türkiye çapından çok ciddi bir rakama işaret ediyor. Maltepe’ye en iyi şekilde nasıl hizmet veririz, bunun tablosunu, bunun haritasını ortaya çıkaracağız” dedi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Evlerinde ziyaret edilen ve talepleri anında alınan vatandaşlar ise, “Bunu beklemiyordum. Kapıya gelip de genel bir anket yapıp, bir isteğiniz, bir şikâyetiniz var mı denmesi, gerçekten yürek isteyen bir şey. Çünkü çoğu belediye bunu yapmıyor.”, “İnsanların sorunları çözülüyor. Öğrencilerimizin sorunları çözülüyor. Eskiden böyle bir şey görmedik.”, “Gayet değerli hissettirdi” ve “Yani bunları sıklıkla yapın bence. Vatandaş dile getirsin sıkıntısı varsa. Bence bizler için iyi bir şey bu” gibi sözlerle memnuniyetlerini dile getirdiler.