Maltepe sahilde araç yayaların arasına daldı: 4 yaralı
Maltepe sahilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Maltepe sahilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Maltepe sahilde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GIY 779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.