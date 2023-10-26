Maltepe sahilinde yunus balıkları görüldü

Maltepe sahilinde görülen yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. O anları teknedeki bir vatandaş cep telefonuna kaydetti.

Maltepe sahilinde yunus balıkları görüldü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Maltepe sahilinde görülen yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. O anları teknedeki bir vatandaş cep telefonuna kaydetti.

Maltepe sahilinde teknesiyle tur atmaya çıkan vatandaşlar, denizde yunus balıklarına denk geldi. Yunus balıklarının oluşturduğu görsel şöleni teknedeki vatandaşlar kayda aldı. Görüntülerde yunus balıklarının birbiriyle olan uyumu dikkat çekti. Teknedeki vatandaşlar ise yunus balıklarını hayranlıkla izledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman