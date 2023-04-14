Maltepeli esnaf: 'Cebimizin değil kalbimizin sesini dinleyeceğiz'

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Tuba Işık Ercan, AK Parti İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Hüseyin Eroğlu ve Selçuk Kar, seçim çalışmaları çerçevesinde Maltepe ve Eyüpsultan ilçelerinde esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Tuba Işık Ercan, Maltepe’de dükkanlara tek tek girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Maltepe esnafı da Milletvekili Adayı Işık Ercan’a desteklerini ileterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan Milletvekili Adayı Işık Ercan, 2 vatandaşın AK Parti’ye üye olmasını sağladı. Işık Ercan, seçim çalışmaları çerçevesinde saha çalışmalarına devam edeceğinin mesajını verdi.

“14 Mayıs zaferle sonuçlanacak”

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Tuba Işık Ercan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri halkımızda hat safhada hamdolsun. İnşallah 14 Mayıs’ta zaferle sonuçlanacak, Allah’ın izniyle. Tabii ki bizler her zaman sahadayız. Her zaman gayretle çalışıyoruz. Sizler de gördünüz 2 tane esnafımız da üye oldular. Yine esnaflarımızın teveccühü çok. Ama tabii ufak tefek bazı sorunlarını dile getiriyorlar. Bunlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekonomik bazı sorunlardan bahsediyorlar. Yine bunun çözümünün de Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadrolarının olduğunu biliyorlar, halkımız hamdolsun. Bizler de bunun için bu güvene layık olmak için canla başla çok daha iyi çalışacağız. Çalışmaya da devam ediyoruz inşallah” diye konuştu.

AK Parti İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Hüseyin Eroğlu ve Selçuk Kar Eyüpsultan esnafı ile bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen milletvekili adayları, esnaflardan tam destek aldılar.

“Seccadeye ayak basanlarla, seccadeye alnını koyanların seçimi”

28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Hüseyin Eroğlu, “14 Mayıs 2023 yılında yapılacak olan seçimin sıradan bir seçim olmadığını bu seçimin seccadeye ayak basanlarla, seccadeye alnını koyup miraca yükselme inancında ve bilincinde olan insanlarımızın seçimi olacağının vatandaşlar farkındalar. Bu seçimin partiler üstü olduğunu ezan için, bayrak için, istiklal için, istiklalimiz için, çocuklarımız gençlerimizin geleceği için olacak olan bir seçim olduğunu vatandaşlarımız bilincindeler. Tabii ki arada demokratik olarak farklı düşünceli kardeşlerimiz var. Onlara şunu söylüyoruz, ’Bir kez de olsa bayrak, vatan için Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olun’” şeklinde konuştu.

“En kirli ortaklığı terör örgütünün sözcüsü olan partiyle yaptılar”

Vatandaşların ülke geleceği için istikrar aradığını ifade eden dönem 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Selçuk Kar, “Vatandaşlarımız bugüne kadar yapılan bu hizmetlerin devamını istiyor. Daha önce sözünü verenlerin ama yapmayanların yerine, söz verip de yapanların tekrar kazanacağını söylüyorlar. Gençlerimizle ile sürekli temas halindeyiz, programlarda bir araya geliyoruz. Çok açık bir şekilde istikrardan yana olduklarını bize söylüyorlar. AK Parti açık ara bu seçimi kazanacak. Vatandaşlarla yapmış olduğumuz temaslarla ülkenin istikbali ile ilgili çok ciddi endişe olanlar var. Karşı taraf ortaklıkların içerisinde en kirli ortaklık terör örgütünün sözcüsü olan parti. Vatandaşımız bu kirli ortaklıkların ciddi anlamda ülkenin istikbali ve ikbali anlamında büyük sıkıntı doğuracağını düşünüyor” dedi.