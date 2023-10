Malzeme teknolojileri odaklı teknoloji fonu 212 NexT kuruldu

TAKİP ET

Öncü yatırımcılığını Akkök Holding iştiraki olan Akkök Next’in yaptığı Türkiye’nin malzeme teknolojilerine odaklanan ilk derin teknoloji fonlarından 212 NexT kuruldu. Fon, Türkiye ve dünya genelinde büyüyen derin teknoloji pazarında yenilikçi girişimlere yatırım yapacak.

Sürdürülebilirlik, sadece ülkelerin değil şirketlerin de gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Şirketler sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, enerji, su başta olmak üzere verimliliği artırıcı, atık azaltıcı, geri kazanım sağlayıcı teknolojilere sahip olmak için büyük çaba gösteriyorlar. Bu konulardaki girişimler yoğun ilgi görürken, özellikle ileri malzemelere odaklanan girişimlere yapılan yatırımlar hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek iki yönlü fayda sağlıyor.

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding’in girişim sermayesi şirketi Akkök Next de Türkiye’nin ilk dikey derin teknoloji fonlarından 212 NexT’i kurdu. Kimya, enerji ve kompozit başta olmak üzere farklı sektörlerde 23 şirketi bünyesinde bulunduran holding, girişim sermayesi şirketi Akkök Next ile 212 NexT’in öncü yatırımcısı oldu.

Yatırımcılar için önemli bir alternatif

Yapılan açıklamaya göre 212 NexT, global değer zincirlerinde dönüşüme öncülük eden ileri malzemeler ve yenilikçi derin teknoloji girişimlerine odaklanacak. İleri malzemeler, enerjiden otomotive, biyomedikalden inşaata kadar çeşitli sektörlerde devrim oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda atık ve enerji tüketimini en aza indiren daha temiz, daha verimli çözümler de sunuyor.

2022 yılında küresel çapta 275 yeni derin teknoloji girişim şirketi kurulurken, bu alandaki girişimler Avrupa’da 19,7 milyar dolar, ABD’de ise 51 milyar dolar yatırım aldı. Dünyada derin teknolojilerle dönüşüm ve buradan hareketle derin teknoloji yatırımlarına olan ilgi artmaya devam ederken, 212 NexT Fonu bu değişimin bir parçası olmak için hayata geçiyor. 212 NexT Fonu, bu alandaki büyüme potansiyelinden faydalanmak, yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir alternatif olacak.

Çevresel ve ekonomik teknoloji girişimlerine yatırım yapacak

Kurulduğu günden bu yana benimsediği sürdürülebilirlik yaklaşımını, attıkları her adımda pusula olarak belirleyen Akkök Holding de, Akkök Next’in öncü yatırımcısı olduğu 212 NexT fonu ile hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak yatırımlarda öncü rolü üstlenecek.

Derin teknolojilere yönelik ilginin küresel olarak giderek arttığına ve malzeme teknolojilerinin itici güç olarak konumlandığına dikkat çeken Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, Akkök Next ile hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak 212 NexT’in öncü yatırımcısı olmaktan ve Türkiye’nin malzeme teknolojileri sektöründe inovasyonun ön saflarında yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

Derin teknoloji girişimlerinin, başta imalat olmak üzere ana sanayiye getirdikleri çözümlerle ilgili sektörlerin önemli oyuncuları olduğunun altını çizen Durusoy, “212 NexT’in de geleceği biçimlendiren girişimleri büyüterek geleceği şekillendirmede katkısı olacağına inanıyoruz. Günümüzde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm küresel gündemin ve ekonomik büyümenin ana meselelerinden biri haline geldiğine biliyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sanayi 5.0 çerçevesi bu değişimi somutlaştırdı. Malzeme teknolojilerine olan ilgi, bu değişimin oluşturduğu ihtiyaçlarla birlikte artmaya devam ediyor. Yeni teknolojilerle geleneksel sektörlerin dönüşümü hem karbon emisyonu, atık, su gibi sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm olabiliyor, hem de verimlilik artışlarını sağlayarak ekonomik büyümeyi ve rekabet gücünü beraberinde getiriyor. 212 NexT ile dünyanın her yerinden, bu teknolojileri geliştiren girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasından (CBAM) doğan yüklerin azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Aciliyeti kritikleşen iklim krizi karşısında, karbon salımına dair uluslararası düzenlemeler sıkılaştıkça, sürdürülebilir malzemelere öncelik veren şirketler, CBAM gibi düzenlemelere uyum konusunda daha iyi bir pozisyon elde ederek rekabet avantajlarını artırabiliyorlar.

Malzeme teknolojilerinde geleceği şekillendiren fırsatları gözlemlediklerini söyleyen 212 NexT’in Yönetici Ortağı Selin Arslanhan, “Türkiye’nin ilk dikey derin teknoloji fonunu hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız. 212 NexT, global girişimlere odaklanmasının yanı sıra, Türkiye ekosisteminde de önemli bir boşluğu kapatacak ve geleneksel sektörlerin ihtiyaçlarına cevap olabilecek teknolojilere erişim olanağı sağlayacak. Hem yatırımcılar hem de sanayi için derin teknolojilere erişimi demokratikleştiren bir değer oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Geleceğin şirketlerinin büyümesine katkı

212 NexT, holdingin desteğiyle hem ekonomiye hem de çevreye hizmet eden sürdürülebilir, gelişmiş malzemeler alanında yapacağı yatırımlarla sektörlerin rekabet edebilirliğine de katkı sağlamış olacak.

“212 NexT kuruluş aşamasındaki gücünü, 10 yılı aşkın süredir girişimcilik ekosistemine öncülük eden 212’nin tecrübesi ve geniş ağı ile Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Akkök Holding’in birlikteliğinden alıyor” diyen 212’nin Kurucu Ortağı Numan Numan şunları söyledi: “212 olarak, teknoloji yatırımları konusundaki on yılı aşan deneyimimizi, Akkök Holding öncülüğündeki deneyimli ve etkili yatırımcılarımızın sektör bilgisiyle birleştirerek 212 NexT fonunu oluşturduk. Bu fon aracılığıyla malzeme teknolojilerinde geleceğin şirketlerine sermaye sağlayarak, büyüme süreçlerine eşlik edeceğiz.”