Mama Üretim Tesisi örnek proje olarak gösteriliyor

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay başlatılan mama üretimiyle bir yandan gıda atıklarının geri dönüşümü sağlanıyor diğer yandan belediye bütçesine katkı sağlanıyor.

Başta sokak hayvanları olmak üzere yaban hayatından da onlarca hayvanın tedavi ve rehabilitasyon hizmeti aldığı Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde güzel bir uygulama daha hayata geçirildi.

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde kurulan mama üretim tesisinde her gün resmi kurum ve lokantalardan toplanan gıda atıkları, mama üretim tesisinde can dostları için mama oluyor.

"Birçok il belediyesi bizi ziyaret ederek projemiz hakkında bilgi alıyor’’

Gerçekleştirilen uygulama hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ‘’Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz, sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına yönelik sağladığı hizmetler açısından zaten örnek bir tesis olarak gösteriliyordu. Başlatmış olduğumuz mama üretim tesisi de ayrıcı güzel bir çalışma oldu. Arkadaşlarımız her gün belirli bir program dahilinde resmi kurumlar ve lokantalardan topladığı atık gıdaları buraya getirerek, gerekli işlemlerden geçiriyor. Hijyen şartları ve diğer durumları göz önünde bulundurarak ürettiğimiz mamaları hem kendi tesisimizde hem de diğer noktalarda can dostlarımıza veriyoruz. Son aşamada pelet olarak elde ettiğimiz mamaları paketleyerek can dostlarımız için hazırlamış oluyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Veteriner İşleri Müdürü Avcı, uygulamaya koydukları projeyle hem gıdaların geri dönüşümünü sağladıklarını hem de belediye bütçesine katkı sağladıklarını belirterek, ‘’Uygulamamızı geliştirerek, sürdürmeyi planlıyoruz. Projenin bizlere birçok açıdan katkısı oluyor. Bu türde çalışmalar ortaya koymak isteyen belediyelere de gerekli desteği veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.