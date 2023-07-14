Mamak Belediye Başkanı Köse: '15 Temmuz'da gerekeni yapan milletimizin önünde hiçbir güç duramayacaktır'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “15 Temmuz’da gerekeni yapan milletimizin önünde hiçbir güç duramayacaktır” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Köse, hain bir işgal girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, “15 Temmuz gecesi Cenab-ı Allah’ın yardımı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde aziz milletimizin cesareti ve duası ile vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ve milletimizin iradesine sahip çıktık. Bir olduk, birlik olduk. Millete namlusu çevrilen tanklar karşımızda birer oyuncak, mermiler ise çiçek oldu. Mermilerin üzerine yürüdük, tankların önüne yattık. O gece ‘dönmek yok’ diye çıkılan evlere şehit haberleri ulaşsa da metanetimizi koruduk; vatanımızdan namert elleri uzak tutmanın sevincini en derinden hissettik” diye konuştu.

“Ezana göğsümüzü siper etmeyi tüm dünyaya en güzel şekilde gösterdik”

Merminin, bombanın, tankın, tüfeğin Türk milletine geri adım attıramayacağını belirten Başkan Köse, şunları kaydetti:

“Kızıl elmaya kutlu yürüyüşün asla durmayacağını işte o gün bir kez daha anladık. Bizler 15 Temmuz kanlı darbe girişimine şahitlik eden Çanakkale şehitlerinin torunları olarak bayrağa, ezana göğsümüzü siper etmeyi tüm dünyaya en güzel şekilde gösterdik. Tarihimize bir destanın daha yazıldığı o gecenin üzerinden tam yedi yıl geçti. Biliyoruz ki 15 Temmuz’da gerekeni yapan milletimizin önünde hiçbir güç duramayacaktır. Türkiye Yüzyılı’nda devlet-millet el ele kutlu yürüyüşümüze dünya standartlarına ulaşan savunma sanayimiz, güçlenen bilim ve teknolojimizle devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi de şükranla anıyorum.”