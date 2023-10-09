Mamak Belediye Başkanı Köse: 'Edebiyat festivali gerçekleştireceğiz'

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede 2’nci defa Edebiyat Festivali gerçekleştireceklerini söyledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki Musiki Muallim Mektebi’nde basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programa, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Musa Sait Uluçay katıldı. Programda 12 ile 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2’nci defa Edebiyat Festivali’nin ayrıntıları paylaşıldı.

Belediye Başkanı Köse, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun 150’inci yılı olmasından dolayı festivalde istiklal şairine vurgu yapılacağını belirterek, “Mehmet Akif Ersoy şiir şöleni şeklinde bir çalışmamız olacak. Tabii Ahmet Han Tanpınar bu yılki yine başlığımız içerisinde. Orhan Veli şiirleri var. Dolu dolu bir edebiyat festivali gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Festival Mamak Belediyesi, ASBÜ ve TYB işbirliğinde düzenlenecek.