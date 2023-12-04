Mamak Belediye Başkanı Köse: 'Gençler istedi biz yaptık'

Mamak Belediyesi uyanık kütüphaneleri, gençlerin ders çalışmalarını desteklemek adına çeşitli ikramlar sunuyor. Çay, çorba ve poğaça ikramlarının ardından kütüphanelerde kahve ikramı da başladı.

Mamak Belediyesi, gençlerin kahve talebine kayıtsız kalmadı Gençlerin isteklerini hemen yerine getiren Mamak Belediyesi, uyanık kütüphanelerini kahve makineleriyle donattı. Kahveler de çay, çorba ve poğaça gibi ücretsiz alınabiliyor.

Mamak Belediyesi uyanık kütüphanelerine ders çalışmaya sıcak bir mola vermek isteyen öğrenciler, soluğu kahve makinesinin önünde alıyor. Kahve içerek enerji depolayan gençler böylece ders çalışmaya daha zinde devam ediyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphanelerimizde ders çalışan gençlerimizin kahve isteğine kayıtsız kalmadık. Uyanık kütüphanelerimizde kahve ikramlarımızı başlattık. Ücretsiz kahvenin yanında çay, çorba ve poğaça ikramlarımızla sınav maratonunda gençlerimizin yanındayız” dedi.

Başkan Murat Köse, “Bugüne kadar kütüphanelerimizde ders çalışarak sınavlarda başarılı olmuş, üniversite kazanmış birçok gencimiz var. İnşallah bu sene de Mamak Belediyesi kütüphanelerinde ders çalışan gençlerimiz, hedeflerine ulaşacak” diye konuştu.