Mamak Belediye Başkanı Köse: 'Şehit düşen ecdadımızı rahmetle anıyorum'

Ankara’nın Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a kadar bize şanlı bir tarih bırakan, vatan topraklarına sahip çıkan ve bu yolda şehit düşen ecdadımızı rahmetle anıyorum” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Köse, 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi Zaferi’nin 101. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Köse; Türk Ordusunun, kazandığı zaferlerle adını tarihe altın harflerle kazıdığını belirtti.

“Şehit düşen ecdadımızı rahmetle anıyorum”

Köse, Türk Milletinin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşamaya devam edeceğini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

“Ağustos ayı, şanlı tarihimizde birçok zaferin kazanıldığı bir ay olmuştur. 1071’de Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu topraklarının korunmasını sağlayan birçok zafer bu ayda kazanılmıştır. Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç Zaferleri, Belgrad ve Kıbrıs’ın Fethi, Erzurum Kongresi ve Sakarya Meydan Muharebesi yine zafer ayı Ağustos’ta yaşanmıştır. Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a kadar bize şanlı bir tarih bırakan, vatan topraklarına sahip çıkan ve bu yolda şehit düşen ecdadımızı rahmetle anıyorum”