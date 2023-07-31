Mamak Belediye Başkanı Köse: 'Türkiye yüzyılı başladı'

Ankara’nın Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Türkiye yüzyılı başladı. 22 yıldır devam eden değişim ve dönüşüm 5 yıl daha milletimiz tarafından olumlu değerlendirildi ve devam edecek” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 4 yıllık belediye başkanlığı dönemini değerlendirmek için Ankara’daki yerel ve ulusal medyada çalışan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Lavanta Bahçesi’nde gerçekleşen programda, Mamak Belediyesinin 4 yılda hayata geçirdiği 174 proje paylaşıldı.

“Türkiye yüzyılı başladı”

Programın açılışında 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu değerlendiren Belediye Başkanı Köse, vatandaşların doğru bir tercih yaptığını belirterek, “Türkiye yüzyılı başladı. 22 yıldır devam eden değişim ve dönüşüm 5 yıl daha milletimiz tarafından olumlu değerlendirildi ve devam edecek. Tüm milletvekillerine hayırlı olsun. Türkiye yüzyılı belediyelerin de yüzyılı olacak. Yıllardır bildiğimiz belediyecilik Türkiye yüzyılında belediye yüzyılı olacak. İnsanları mutlu etmek için belediyecilik ve hizmet ediyoruz. Doğa ve çevre ile ilişkimizi bu doğrultuda ilerletiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Hayata geçirdikleri projelerin sayısını ve maaliyetlerini açıklayan Köse, “4 yıl içerisinde 174 projeyi hayata geçirdik. 200’e yakın proje üzerinde çalıştık. 3 milyar 153 milyon TL’lik bütçemizi, bütün masrafları çıktıktan sonra, 174 proje için harcadık” dedi.

“22 tane uyanık kütüphane hizmete açtık”

Mamak’ın çehresinin ve kabuğunun değiştiğini kaydeden Köse, Mamak için ‘Güzel Mamak’ tarifinde bulunarak, “Mamak daha güzel olacak demiştim. Mamak daha güzel oldu. Mamak’ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirdik. Şehir insanı inşa eder. İnsan mekânı inşa eder, mekan da insanı inşa eder. Her şehrin bir ruhu vardır. Yeni binalarımızı, tesislerimizi ve projelerimizi insanlara göre inşa etmeye başladık. Gençlere yönelik sosyal mekanlar oluşturmayı düşündük. 22 tane uyanık kütüphane hizmete açtık. İlçemizde yüzme bilemeyen kalmasın dedik. Bir tane vardı 8 tane daha ekledik. 2 tane yarı olimpik havuz yaptık. Birçok genç burada yüzme öğreniyor” ifadelerini kullandı.

“2024 Yılında en önemli projelerimiz kentsel dönüşüm”

Belediye Başkanı Köse, Mamak’taki kentsel dönüşümü de hızlandıracaklarına dikkati çekerek, “Demirlibahçe, Abidinpaşa, Saimekadın gibi bölgelerde yenileme yapmaya başlıyoruz. Demirlibahçe, Abidinpaşa, Samiekadın gibi semtlerin yenilemelerini yapacağız. Semtleri komple yenilemeye çalışacağız” diye konuştu.

“5 tane gençlik merkezi yaptık”

Göreve geldiği günden itibaren Mamak’ta yaşayan gençlerin isteklerini dinlediklerine işaret eden Belediye Başkanı Köse, şunları kaydetti:

“5 tane gençlik merkezi yaptık. Daha önce hiç yoktu. Akıllı atık izleme sistemi ile atıkları izlemeye başladık. Bunları yapay zeka ile kolaylaştırmak istedik ve akıllı şehir uygulamaları ile projeleri gerçekleştiriyoruz. 23 tane millet kıraathanesi ve mabel restoran yaptık. 18 tanesi millet kıraathanesi. İnsanlar bir araya gelip sosyalleşsin istiyoruz. Sanat merkezlerimizde binlerce kadın kendini geliştiriyor. Binlerce çocuğa ve ebeveynlerine okul öncesi eğitimler veriyoruz. Köy konakları inşa ettik ve 6 tane yaptık. Geleneksel motiflerle yaptık. Okul öncesi eğitimi önemsiyoruz ve 3 tane eğitim merkezi açtık. Trafik eğitim merkezi açtık. Çocuklarımıza trafik kurallarını öğretiyoruz.”

“5 bin insanımıza ulaştığımız aş evimiz var”

Şehirdeki insanların yalnızlaştığını belirten Köse, bu sorunu sosyal mekanlar açarak çözmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “İhtiyaç sahiplerimizin her zaman yanında olmak ana amacımız oldu. Gönül çarşımızda bütün ihtiyaçlarını karşıladılar. 5 bin insanımıza ulaştığımız aş evimiz var. Biz sosyal belediyecilik yapıyoruz” kaydetti.

Program, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin basın mensuplarının sorularını cevaplamasıyla tamamlandı.