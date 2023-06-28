Mamak Belediye Başkanı Köse, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara’da bulunan Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretinde mezarları tek tek ziyaret eden Başkan Köse, mezar taşlarının üzerine karanfiller bıraktı. Mezar başlarında dualar eden şehit aileleri ile ilgilenen Köse, kendilerine sabırlar diledi. Ziyaretinin ardından konuşan Başkan Köse, “Cebeci Askeri Şehitliğimizde, şehitlerimizi ve şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin, mekanları cennet olsun. Üzerinden yıllar geçse de şehit ailelerimizin her zaman bir yanı buruk. Her bayram şehitliklerimiz ailelerle dolup taşıyor. Kendilerine sabırlar diliyorum. Vatanımız için şehit düşmüş kardeşlerimize de Rabbim tekrar rahmet eylesin diyorum” dedi.