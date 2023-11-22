Mamak Belediye Başkanı Köse'den Ankara için adaylık sinyali

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabileceği sinyalini verdi.

2024 Yerel Seçim takvimi yaklaşırken, Mamak Belediye Başkanı Köse önemli açıklamalarda bulundu. "Güzelim Ankara’mızı Türkiye Yüzyılı’na uygun bir şekilde yeniden ‘pırıltısı’na kavuşturarak daha modern ve yaşanılabilir bir şehre dönüştüreceğiz inşallah" diyen Başkan Köse, yerel seçim sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık konusuna da açıklık getirdi. Köse, şunları söyledi:

"Biz geçtiğimiz beş yıl boyunca Mamak’ta müthiş işler başardık. Tam 174 projeyi hayata geçirerek seçim dönemi verdiğimiz sözlerin de üzerinde işler yaptık. Aynı zamanda grup başkanvekilliğinden mütevelli Ankara halkına karşı da muhalefet sorumluluğumuzu yerine getirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki beceriksizlikleri, hemşehrilerimiz aleyhine her durumu kamuoyu ile paylaştık. Adaylık konusuna gelince bu kadar hizmet yapmış ve teveccüh kazanmışken tabii ki her belediye başkanı arkadaşım gibi bizim de gölümüzden adaylık geçer. Ankara halkına daha büyük, daha güzel hizmetler yapmak istenmez mi? Ancak AK Parti kurumsallaşmasını tamamlamış ve bu konuda ince eleyip sık dokuyan bir partidir. Birçok kurul ve araştırmalar ışığında bu kararlar şekilleniyor. Tabii ki son söz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın oluyor. Bize bu konuda bir görev tevdi edilirse, Allah’ın da izni ile Ankara’yı yeniden bir AK Parti belediyesi haline getirmek için elimizden geleni yaparız. Benim iddia şudur; ben olayım, başka arkadaşımız olsun Ankara 1 Nisan sabahına bir AK Parti belediyesi olarak uyanacaktır. Benim bu konuya inancım çok güçlüdür."