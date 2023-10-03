Mamak Belediye Başkanı Köse, KKTC'de temaslarda bulundu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) İskele Belediyesinin 5’inci kez düzenlenen “Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğine katıldı.

Mamak Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Murat Köse, KKTC’ye birtakım ziyaretlerde bulundu. Birliğin yürüttüğü faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a da bilgi veren Köse, “Kültürlerin Kaynaşması” etkinliği çerçevesinde Mamak Belediyesinin etkinlik alanında açtığı standı da ziyaret etti.

Mamak’ın kardeş belediyesi İskele Belediyesinin düzenlediği “Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Köse, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Köse, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

“KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nazik kabullerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) olarak; Kıbrıs bizim Milli Davamızdır. Uluslararası toplumda KKTC’nin bağımsızlığının tanınması, Kıbrıs Türklerinin bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Bayrağı altında özgürce yaşaması için (TDMMB) olarak tüm gücümüzle çalışmanın milli görevlerimiz arasına olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kıyamete kadar, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kardeşliği.”

Köse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Kıbrıs Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ı da ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi.