Mamak Belediye Başkanı Köse vatandaşları belediye binasının kapısında karşılıyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyede işi olan vatandaşları kapıda karşılayıp, vatandaşlarla ilgileniyor.

Mamak Belediye Başkanı Köse vatandaşları belediye binasının kapısında karşılıyor
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyede işi olan vatandaşları kapıda karşılayıp, vatandaşlarla ilgileniyor.

Mamak Belediyesi, belediye ile vatandaşlar arasında iletişim ve güveni arttırmanın yollarını arıyor. Belediye Başkanı Köse ise vatandaşlarla daha yakından temas sağlamak için belediye binasında bir araya gelmeye özen gösteriyor. Köse, “Mamak bizim evimiz” sloganı çerçevesinde belediye binasının girişinde vatandaşları karşılayarak elini sıkıyor. Vatandaşlarla sohbet eden Köse, onların istek ve önerilerini de dinliyor. Belediye başkanını karşılarında görünce şaşıran vatandaşlar, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletiyor.