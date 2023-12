Mamak Belediyesi 'Dünya Engelliler Günü' programı düzenledi

TAKİP ET

Ankara’nın Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi.

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını sağlamak adına birçok projeyi hayata geçiren Mamak Belediyesi, Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşları unutmadı. Aile Merkezlerinin özel eğitim kurslarında eğitim alan engelli kursiyerler, Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde program düzenledi. Bu anlamlı programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de katılarak engelli vatandaşlarla buluştu.

Bir dizi sahne gösterisi gerçekleştiren engelli kursiyerler sergiledikleri halk oyunları ile de büyük alkış aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, özel eğitim sınıfı kursiyerlerinin yaptığı el emeği göz nuru el işlerinin yer aldığı sergiyi gezerek bilgi aldı.

“Sevgiyle aşılamayacak engel yoktur”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı konuşmada,“Sevgiyle aşılamayacak engel yoktur. Her türlü engeli aşmaya çalışan azim ve kararlılıklarıyla bir mücadele simgesi olan engelli kardeşlerimizin her daim destekçisi olduğumuzu, her zaman onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.