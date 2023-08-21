Mamak Belediyesi çiftçilerin yanında

Mamak Belediyesi kırsal hizmet destek programlarının yanı sıra düzenlediği eğitimlerle çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ekolojik uygulamaların yaygınlaşması, güvenli gıdaya erişim, iklim değişikliği ile mücadele ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği amacıyla ilçede bulunan kırsal mahallelere yönelik “Permakültür ve Doğa ile Tasarım’a Giriş” kursu düzenledi.

Kızılca ve Kutludüğün Mahalleleri’nde gerçekleştirilen 12 saatlik eğitimlerde atalık tohumlar, kompost hazırlama, malç, yağmur hasadı, kardeş bitki ekimi ve doğal bitki koruma ilaçları hazırlama gibi ekolojik uygulamalar anlatıldı. Kursa katılan çiftçiler, Kırsal Hizmetler Müdürü ve aynı zamanda Permakültür Tasarımcısı olan Yağmur Öcal tarafından verilen eğitimlerden memnun kaldı.

Kursiyerlerin eğitimde anlatılan ekolojik uygulamaları yerinde gözlemleyebilmeleri ve incelemeleri için Güdül’ün Tahtacıörencik Köyü’ne gezi düzenlendi. Permakültürel uygulamaların yapıldığı bahçeler ziyaret edilerek köy sakinleri ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

“Permakültür ve Doğa ile Tasarım’a Giriş” kursları diğer kırsal mahallelerde de devam edecek.