Mamak Belediyesi ekipleri görev başında

Şiddetli yağmur ve ani sel baskınlarına karşı Ankara Mamak Belediyesi Fen İşleri ekipleri sahada 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Mamak’ta ara ara yaşanan şiddetli yağışlar, Samsun Yolu üzerinde Hatip çayı, Lalahan ve Gökçeyurt Mahallelerinin çeşitli noktalarında taşmalara, su birikintilerine sebep oldu. Belediye ekipleri selin etkisini azaltmak için çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Gökçeyurt Mahallesi’nde ve Samsun yolu üzerinde belli noktalarda incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ekiplerden bilgi alarak olumsuz sonuçlar doğmaması için sele karşı teyakkuzda olunmasını istedi.

“Ekiplerimiz görevinin başında”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Yoğun yağmurun etkisi ile Samsun Yolu üzerinde Hatip çayı, Lalahan ve Gökçeyurt Mahallelerinin çeşitli noktalarında taşmalara sebep oldu. Belediye ekiplerimizin selin etkisini azaltmak amacıyla yaptığı çalışmaları inceledim. Anında müdahale ederek, selin işyerlerini basmasını engelleyen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz teyakkuzda 7 gün 24 saat görevinin başındadır” ifadelerini kullandı.