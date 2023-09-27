Mamak Belediyesi ilçeyi temiz tutuyor

Mamak Belediyesi ekipleri, Lalahan, Karşıyaka, Kıbrısköyü ve Kusunlar mahallelerinde 206 personel ve 46 araçla köşe bucak temizlik gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, bu hafta Lalahan ve Karşıyaka mahallelerinde detaylı temizlik yaptı. Parktaki oyuncaklar onarıldı, çimler biçildi, sokaklar, caddeler temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerin temizliğini tazyikli su ve deterjanla yaptı. Çöp konteynerleri dezenfekte edilerek, mazgallar temizlendi, sonbahar yağmurlarına karşı tedbir alındı.

“Temiz bir Mamak için çalışıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak bizim evimiz, bizler daha temiz bir Mamak için çalışıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle, Fen İşleri Müdürlüğümüzle Mamak’ımızın mahallelerini pırıl pırıl yapıyoruz. Köşe bucak temizliğe katılan tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.