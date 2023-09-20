Mamak Belediyesi, kültür gezileri çerçevesinde; Çanakkale, Konya ve İstanbul gezilerine devam ediyor.

Mamak Belediyesi kadınlara yönelik kültür gezileri düzenliyor. Konya, Çanakkale ve İstanbul gezilerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Kültür gezisi otobüsleri ile tarih yolculuğuna çıkan kadınları, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse uğurladı. Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzel Mamaklı Kadınlarımızı Şehitler diyarı Çanakkale’ye yolcu ettik. Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini simgeleyen Çanakkale’yi görmek, şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek aziz ruhları için dua etmek herkese nasip olsun inşallah. Mamak’tan Çanakkale’ye Kültür Gezilerimiz devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Mamaklı kadınlar, düzenlenen gezilerden memnuniyetlerini belirterek Mamak Belediyesi’ne ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerini iletti.

Mamak Belediyesi resmi sayfasından alınan başvurularla Mamaklı kadınlar, her sene olduğu gibi bu yıl da kültür gezilerine doyacak. Kültür gezilerine katılım başvurusunda bulunan 2 bin kişi İstanbul’a, yine 2 bin kişi Konya’ya, bin kişi de Çanakkale’ye gitme şansı yakalayacak.