Mamak Belediyesi, mahalle konağında yaz etkinlikleri gerçekleştiriyor

Ankara’nın Mamak Belediyesi, ilçede 6 konak inşa ederek vatandaşların yaz boyunca eğlenceli vakit geçirebilmesini hedefliyor.

Sosyal bağları güçlendirmek amacıyla inşa edilen Kusunlar Mahalle Konağı’nda vakit geçiren büyükler ve minikler yaz boyunca eğlenceli vakti geçiriyor. Nişan, düğün, bayramlaşma, asker uğurlamaları, taziyeler gibi birçok buluşmaya ev sahipliği yapan konakta, birçok yaz etkinlikleri de düzenleniyor. Çocuklar sulu boya resim çalışmaları, kitap ayracı gibi birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Yüz boyama etkinliklerine katılan minikler, doyasıya eğleniyor. Yetişkinler için ise çeşitli eğitimler veriliyor. Dikiş konusunda verilen eğitimlerden hanımlar mutlu ayrılıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle konaklarını canlı tutabilmeye önem verdiklerini kaydederek, “6 konağımız var. Bu konaklarımızda nişan, düğün, bayramlaşma, asker uğurlamaları, taziyeler düzenleniyor ancak farklı etkinlikler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla her zaman iletişim halindeyiz zaten. Her bir vatandaşımıza ulaşmak, her bir ferde dokunabilmek bizim için önemli” ifadelerini kullandı.