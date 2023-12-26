Mamak Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Günleri'nde yerini aldı

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günleri" etkinliği ATO Congresium’da başladı. 2 gün sürecek etkinlikler için Mamak Belediyesi de yerini aldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, 87. ölüm yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler anılıyor. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ATO Congresium’da düzenlenen etkinlikler kapsamında çeşitli konferans ve söyleşiler düzenleniyor, katılımcılar edebiyat, tarih ve sanata doyuyor. Birçok belediyenin de katılım sağladığı etkinlikte Mamak Belediyesi standı en çok ilgi çeken stantlardan biri oldu. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran Tiyatro Sanatçısı Kenan Olpak, okuduğu şiirlerle ziyaretçilere Akif’i tekrar hatırlattı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, etkinlikte 3 numaralı stantta yerini alan Mamak Belediyesinin standını ziyaret etti. Mehmet Akif Ersoy’u anlatan tablolar ve kitaplarla bezenen standı gezen Başkan Murat Köse, etkinlik alanını gezenlerle de sohbet etti.

Dün başlayan ve bugün sona erecek Mehmet Akif Ersoy Günleri etkinlik alanını ve Mamak Belediyesi standını ATO Congresium’da ziyaret edebilirsiniz.