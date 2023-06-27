Mamak Belediyesi'nden çevre dostu biyolojik mücadele

Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Mutlu Ege Millet Bahçesi’nde haşere ve böceklere karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Mamak Belediyesi ekipleri yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdı. Mutlu Ege Millet Bahçesi’nde ilaçlama yapan ekipler, ilaçlama yaparak sadece haşerelerin önüne geçmiyor; biyolojik mücadele ile pestisit bağımlılığını azaltıyor, gıda güvenliğini sağlıyor, hava, su ve toprak kirliliğini önlüyor, böylece verimlilik ve kalite artışı sağlanıyor.

“Biyolojik mücadele ile doğal dengeyi koruyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tarım ilaçlarına alternatif en etkili yöntem olan biyolojik mücadele, doğal dengenin korunması açısından vazgeçilmez bir öneme sahip. Tarımda biyolojik mücadeleyi önemsiyor, kimyasal ilaçlama yaparak halk ve hayvan sağlığına zarar vermek yerine biyolojik mücadele ile doğal dengeyi koruyoruz” dedi.